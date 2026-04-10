E1 Lake Como GP 2026 tutto il programma della gara mondiale

Il 25 aprile, tra le 11 e le 18, il Lago di Como ospiterà una tappa della E1 Series, una competizione di livello mondiale. L’evento si terrà a Villa d’Este e vedrà le auto elettriche più avanzate sfidarsi sulle acque del lago, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo. La giornata rappresenta un’occasione per assistere a una gara di livello internazionale in un contesto tra i più prestigiosi d’Italia.

Questo 25 aprile, dalle 11 alle 18, scopri l’eleganza della E1 Series sul Lago di Como, dove le gare di livello mondiale incontrano le acque più iconiche d’Italia a Villa d'Este. Circondati da uno scenario alpino mozzafiato, potrai assistere a 10 team guidati da celebrità sfidarsi ad alta. 🔗 Leggi su Quicomo.it LIVE Moto GP, la gara sprint al GP Thailandia in diretta: orari e dove vederla su TV8 e Sky, si apre il nuovo mondialeDopo le qualifiche del GP Thailandia di MotoGP 2026 è in programma la gara sprint alle 9:00 diretta sul circuito di Buriram. Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streamingOggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Temi più discussi: E1 Lake Como GP 2026, tutto il programma della gara mondiale; I team di motoscafi elettrici di Will Smith, Rafael Nadal e Steve Aoki si sfideranno sulle acque glaciali del Lago di Como questo mese: ecco come puoi procurarti i biglietti; Una Formula 1 dei mari: questa regione idilliaca ospiterà l'evento sportivo più folle dell'anno; E1 annuncia Fever come Official Ticketing Partner per il campionato di motonautica elettrica. Will Smith, Rafael Nadal and Steve Aoki’s all-electric powerboat teams will face off on the glacial waters of Lake Como this month – here’s how you can get ticketsYou can jet over to the Italian Alps to witness an all-electric, celebrity-backed powerboat race on the waters of Lake Como this month. secretldn.com The UIM E1 World Championship adds Lake Como GP to its 2024 electric boat racing calendarNascent electric boat racing series E1 recently completed its third Grand Prix of its inaugural season. As the nine initial teams, led by a mix of celebrities and professional athletes, compete around ... electrek.co Caro gruppone, ci siamo rimessi in cammino con Sentiero dei Sogni, Fondazione Alessandro Volta e i tanti enti e associazioni che sostengono il Lake Como Walking Festival. La quinta edizione è dedicata a "Barche e navette", per il bicentenario della navigaz - facebook.com facebook