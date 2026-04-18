Una storia vera che unisce amicizia, passione e musica sarà presentata questa sera all’Anteo City Life con la proiezione di “Lo chiamava Rock & Roll”. Il film, diretto dal protagonista e regista Saverio Smeriglio, racconta il rapporto speciale tra Federico Richard Villa e Smeriglio stesso, ispirato a un’amicizia autentica. La narrazione si concentra sulla loro esperienza condivisa, tra attività in handbike e momenti al cinema.

Ispirato a una storia vera, tratto da un’amicizia autentica, quella tra Federico Richard Villa e Saverio Smeriglio, protagonista e regista di “ Lo chiamava Rock & Roll “, che arriva questa sera all’Anteo City LIfe con il cast. "Io e Saverio ci siamo conosciuti vent’anni fa – racconta Federico –, ci dicevamo sempre: “Andremo a prenderci il nostro Rock & Roll“. Poi le strade si sono divise per qualche annetto. Io, il mio Rock & Roll, l’ho trovato nello sport, come atleta paralimpico. Lui come regista. Nell’estate del 2021 i nostri binari, che correvano parallelamente, si sono incrociati di nuovo e ci siamo presi insieme il nostro momento, al cinema".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una storia senza limiti: "In handbike e al cinema trovo il mio rock ’n roll: l’amicizia supera tutto"

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Una storia senza limiti: In handbike e al cinema trovo il mio rock ’n roll: l’amicizia supera tuttoFederico Richard Villa protagonista dell’ultimo film di Saverio Smeriglio. Atleta paralimpico e viaggiatore, sottotitola il mondo reale. E oggi sarà all’Anteo. ilgiorno.it

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