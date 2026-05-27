Vinicius giura amore al Real Madrid | Non mi sono mai immaginato lontano da qui

Vinicius Jr ha dichiarato di non essersi mai immaginato lontano dal Real Madrid, confermando il suo impegno con la squadra. La sua firma con il club si inserisce in un rapporto che si protrae nel tempo, senza indicazioni di cambiamenti imminenti. La notizia arriva dopo settimane di discussioni sulla possibilità di un trasferimento, ma il giocatore ha ribadito il suo desiderio di rimanere. La sua permanenza viene ora considerata certa, senza ulteriori dettagli su eventuali rinnovi contrattuali.

Madrid, 27 maggio 2026 – Vinicius Jr e il Real Madrid: una storia destinata a continuare. Il futuro del giocatore brasiliano è stato al centro dei dibattiti in tante occasioni: per mesi si è parlato di un futuro in Arabia o in Inghilterra, soprattutto durante le fasi più turbolente della sua storia d'amore con i blancos. Ora, però, tutte le strade vanno in direzione Madrid. È stato Vinicius stesso ad affermarlo, confermando ancora una volta il suo amore per il Real. “Non mi sono mai immaginato lontano dal Real Madrid – ha detto l'attaccante a Caze Tv –, apprezzo ogni minuto che passo qui perché questa è la squadra dei miei sogni. Ora sono anche uno dei capitani è questo è molto importante per me: sogno di restare al Real per tutta la vita”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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