Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid | Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo È il club dei miei sogni! Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro

Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha dichiarato che rinnoverà il contratto e rimarrà a lungo nella squadra. Ha aggiunto che il club dei suoi sogni è proprio il Real Madrid. Le sue parole non lasciano margini a interpretazioni sul suo impegno con il club spagnolo. L’attaccante brasiliano ha così confermato ufficialmente il suo desiderio di continuare a giocare con i blancos.

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