Vingegaard ha vinto la tappa in salita a Carì, distanziando Gall e Hindley. In fuga, sono rimasti alcuni ciclisti che hanno tentato di conquistare le maglie ciclamino e azzurra. La corsa si è svolta con un ritmo intenso in quota, con Vingegaard che ha imposto un passo decisivo negli ultimi chilometri. Gall e Hindley hanno perso secondi preziosi durante l'ascesa. La classifica generale si è modificata dopo questa tappa.

? Punti chiave Come ha fatto Vingegaard a distanziare Gall e Hindley in salita?. Chi sono i fuggitivi che hanno lottato per le maglie ciclamino e azzurra?. Perché la strategia della Visma Lease a Bike ha neutralizzato ogni fuga?. Quali scenari si aprono per la tappa verso Andalo nel Trentino?.? In Breve Felix Gall secondo e Jai Hindley terzo con rispettivi ritardi di 1'09" e 1'11".. Vingegaard guida la classifica con 4'03" su Gall e 4'27" su Arensman.. Fuga di cinque atleti tra cui Narvaez, Ulissi, Rubio, Ciccone e Harper.. Domani diciassettesima tappa di 202 km da Cassano d'Adda ad Andalo.. Jonas Vingegaard ha dominato la sedicesima tappa del 109° Giro d’Italia a Carì, distanziando i rivali in una frazione ticinese di soli 113 chilometri conclusasi con un netto vantaggio sul gruppo principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vingegaard schiaccia i rivali in quota: distacco netto a Carì

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