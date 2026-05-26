Nella tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard ha vinto senza rivali a Carì, consolidando la leadership generale. Pellizzari ha terminato la corsa con un ritardo superiore ai due minuti. La classifica generale vede Bernal a 2 minuti e 3 secondi dal leader. La gara prosegue con la corsa che si avvicina alle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.01 Bernal a 2’03”. Storer a 2’16”. 17.01 Piganzoli chiude sesto a 1’32” ed esulta sul traguardo per il capitano Vingegaard. 17.00 Gall terzo a 1’07”, poi Hindley, Arensman a 1’11”, Gee a 1’15”. 16.59 Il danese ha visibilmente rallentato nell’ultimo chilometro. Volutamente. 16.59 Jonas Vingegaard vince in solitaria a Carì e brinda alla quarta affermazione di tappa in questo Giro d’Italia. 16.58 Ancora 500 metri per la maglia rosa. 16.57 Vingegaard ha letteralmente tirato i remi in barca in questo finale. Gee si riporta su Arensman, Hindley e Gall. 16.57 Eulalio comunque non ha sfigurato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard senza rivali a Carì. Finisce il sogno di Pellizzari

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