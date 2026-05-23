Jumbo-Visma ha annunciato la vittoria di Vingegaard nella tappa di Pila, dove ha distanziato i rivali di oltre un minuto. In soli quattro chilometri, il danese ha superato il principale avversario, Eulalio, lasciandolo indietro. Con questa vittoria, Vingegaard ha preso la maglia rosa. L’unico altro corridore a tentare di sfidare il suo dominio è stato un altro atleta della stessa squadra.

?? Punti chiave Come ha fatto Vingegaard a distaccare Eulalio in soli quattro chilometri? Chi è l'unico corridore riuscito a sfidare il dominio del danese? Perché la strategia del Visma-Lease Bike ha neutralizzato gli attacchi di Ciccone? Quali sono le possibilità di Pellizzari di scalare la classifica generale??? In Breve Felix Gall arriva secondo a 49 secondi, seguito da Jai Hindley a 58 secondi. Afonso Eulalio perde oltre due minuti, restando comunque in zona top 10. Davide Piganzoli chiu . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vingegaard schiaccia i rivali a Pila e conquista la maglia rosa

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Vingegaard vs Gall por la Maglia Rosa... ¿o no | GIRO DE ITALIA 2026 | La Montonera

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