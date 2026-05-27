Nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia, da Cassano d’Adda ad Andalo, il danese Michael Valgren ha vinto la frazione. Vingegaard ha dichiarato di aver attraversato bene la tappa e ha espresso il desiderio di vedere Piganzoli in maglia bianca a Roma.

Il danese Michael Valgren trionfa nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia, Cassano d’Adda-Andalo. Il suo connazionale Jonas Vongegaard vive una giornata di sostanziale tranquillità, controlla l’andamento della fuga e taglia il traguardo con oltre cinque minuti di ritardo. Si avvicina il trionfo finale. Sul successo di Valgren: “ Sono davvero felice per Michael Valgren è un ottimo ragazzo e merita di vincere. Ha avuto molta sfortuna nella sua carriera, quindi mi rende felice che abbia vinto la tappa qui. Aveva come obiettivo proprio vincere una tappa e realizzarlo è qualcosa che si merita “. Il commento alla giornata odierna: “ Ho attraversato bene la tappa, i miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro e hanno iniziato a tirare quando è partita la fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vingegaard: ” Ho attraversato bene la tappa. Sarei felicissimo di vedere Piganzoli in maglia bianca a Roma”

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Jonas Vingegaard lunches his first attack at the Giro dItalia!

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