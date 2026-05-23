Jonas Vingegaard ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, arrivando in salita a Pila, e ha mantenuto la leadership in classifica generale indossando la maglia rosa. Tra gli altri protagonisti, Piganzoli e Pellizzari si sono distinti con ottime prestazioni durante la tappa.

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Tappa e maglia rosa per Vingegaard, Piganzoli e Pellizzari benissimo

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