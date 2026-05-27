L’attore che interpreta Beppe Romano in Mare Fuori ha parlato della propria carriera, che include esperienze in televisione e teatro. Ha espresso gratitudine verso un collega, affermando che un collega gli ha cambiato la vita. La conversazione è avvenuta in un’intervista rilasciata a Novella 2000. L’attore ha condiviso dettagli sul percorso professionale e sui rapporti con gli altri artisti coinvolti nella serie.

L’interprete di Beppe Romano in Mare Fuori ha raccontato a Novella 2000 la sua carriera tra Tv e teatro. Vincenzo Ferrera, l’interprete di Beppe Romano in Mare Fuori, ha più di trent’anni anni di teatro alle spalle. Ha recitato con maestri della scena quali Carlo Cecchi, Mario Martone, Toni Servillo. Mare Fuori, su Rai 2 con la sesta stagione ogni mercoledì, e su RaiPlay con tutti i capitoli, è la serie più vista di sempre della Rai, ha avuto successo su Netflix, è un titolo esportato in tutto il mondo con numeri che fanno tremare i polsi. Dopo sei stagioni, il rischio di sentirsi ingabbiato in Beppe Romano lo avverte? «Fino a oggi non ho avvertito questo rischio perché in questi anni ho fatto tantissime cose (. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Vincenzo Ferrera, grato a Mare Fuori: “Beppe Romano mi ha cambiato la vita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Katia Follesa raggiante accanto a Vincenzo Ferrera: compleanno speciale al fianco di Beppe di “Mare Fuori”Katia Follesa ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Vincenzo Ferrera, attore noto per il ruolo dell’educatore Beppe Romano nella...

“Mare Fuori 6”, intervista a Vincenzo Ferrera e alle new entry Cartisia Somma, Carlotta Pinto, Virginia Bocelli e Greta De RosaLa sesta stagione di “Mare Fuori” è stata resa disponibile su RaiPlay dal 4 marzo 2026, con il box set completo degli ultimi episodi disponibile...

Vincenzo Ferrera, grato a Mare Fuori: Beppe Romano mi ha cambiato la vitaL’interprete di Beppe Romano in Mare Fuori ha raccontato a Novella 2000 la sua carriera tra Tv e teatro. Vincenzo Ferrera, l’interprete di Beppe Romano in Mare Fuori, ha più di trent’anni anni di teat ... novella2000.it

Vincenzo Ferrera a Domenica In: Mare Fuori mi ha cambiato la vita, oggi mi sento serenamente feliceL’attore Vincenzo Ferrera, noto al grande pubblico per il ruolo di Beppe nella serie televisiva di successo Mare Fuori, è stato ospite di Domenica In su Rai1, dove ha raccontato il suo percorso ... ilmattino.it