Katia Follesa ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Vincenzo Ferrera, attore noto per il ruolo dell’educatore Beppe Romano nella fiction “Mare Fuori”. La conduttrice e comica ha scritto un messaggio di auguri per il compleanno di Ferrera, accompagnato da un’espressione di gioia. Ferrera, originario della Campania, è riconosciuto soprattutto per il personaggio interpretato nella serie televisiva.

“Tanti auguri Rasoioooo”. La comica e conduttrice tv Katia Follesa ha condiviso su Instagram una foto e un messaggio d’auguri per Vincenzo Ferrara, attore campano noto al grande pubblico in particolare per il ruolo dell’educatore Beppe Romano, uno dei personaggi più amati della fiction “Mare Fuori”. Tra i due artisti ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia. Nel video condiviso sempre sui social da un altro dei volti storici di “Mare Fuori”, Giacomo Giorgio (nella serie Ciro Ricci ), si vedono i festeggiamenti del compleanno (53 candeline) in un locale e Katia Follesa sedere – raggiante - proprio accanto a Ferrera. La separazione (serena) da Angelo Pisani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Katia Follesa raggiante accanto a Vincenzo Ferrera: compleanno speciale al fianco di Beppe di “Mare Fuori”

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