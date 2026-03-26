La sesta stagione di “Mare Fuori” è stata resa disponibile su RaiPlay dal 4 marzo 2026, con il box set completo degli ultimi episodi disponibile dall’11 marzo. La trasmissione televisiva in sei prime serate sarà trasmessa prossimamente su Rai 2. Tra le new entry di questa stagione ci sono i personaggi interpretati da Cartisia Somma, Carlotta Pinto, Virginia Bocelli e Greta De Rosa, mentre Vincenzo Ferrera ha rilasciato un’intervista in merito alla serie.

La serie di successo “Mare Fuori” torna con una sesta stagione disponibile su RaiPlay dal 4 marzo 2026, mentre l’intero box set con gli ultimi episodi sarà disponibile dall’11 marzo e la versione televisiva in sei prime serate andrà in onda prossimamente su Rai 2. Il carcere minorile di Napoli riapre le sue porte, raccontando le tensioni e le aspirazioni dei giovani detenuti tra il peso delle celle e il desiderio di riscatto. Al centro della vicenda resta Rosa Ricci, discendente di don Salvatore, alle prese con faide di sangue tra le famiglie rivali e conflitti interiori per cercare di plasmare il proprio destino. La tranquillità... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Mare Fuori 6”, intervista a Vincenzo Ferrera e alle new entry Cartisia Somma, Carlotta Pinto, Virginia Bocelli e Greta De Rosa

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