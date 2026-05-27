Villapizzone si mette in mappa | ecco il ritratto del villaggio nella città tra storie e suoni
Una comunità si fa conoscere attraverso i propri spazi e le storie che si intrecciano tra i residenti. Si parla di un quartiere che si distingue per le relazioni e i ricordi condivisi, evidenziando le trasformazioni avvenute nel tempo. Le testimonianze e i suoni locali contribuiscono a delineare il profilo di questa zona, definita come un “villaggio nella città”. La narrazione si concentra sui luoghi, le memorie e i cambiamenti che caratterizzano questa comunità urbana.
Una comunità che si racconta attraverso i propri luoghi, le relazioni, i ricordi e le trasformazioni che ne definiscono l’identità. È questo il cuore della Mappa di Comunità di Villapizzone, progetto partecipativo presentato al pubblico il 20 maggio presso Spazio Polline, negli spazi del passante. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie e thread social correlati
Tren?ín si accende: 9 installazioni tra luci e suoni coinvolgono la cittàTra il 10 e l’11 aprile, la città slovacca di Tren?ín ha ospitato la seconda edizione del Light Art Festival, un evento che ha coinvolto 9...
Tra romanzi storici e storie contemporanee, i libri finalisti Premio Strega 2026 tracciano una mappa del presenteI libri finalisti del Premio Strega 2026 rappresentano uno degli appuntamenti più importanti nel calendario letterario italiano.