Villapizzone si mette in mappa | ecco il ritratto del villaggio nella città tra storie e suoni

Notizia in breve

Una comunità si fa conoscere attraverso i propri spazi e le storie che si intrecciano tra i residenti. Si parla di un quartiere che si distingue per le relazioni e i ricordi condivisi, evidenziando le trasformazioni avvenute nel tempo. Le testimonianze e i suoni locali contribuiscono a delineare il profilo di questa zona, definita come un “villaggio nella città”. La narrazione si concentra sui luoghi, le memorie e i cambiamenti che caratterizzano questa comunità urbana.