Tra il 10 e l’11 aprile, la città slovacca di Tren?ín ha ospitato la seconda edizione del Light Art Festival, un evento che ha coinvolto 9 installazioni di luci e suoni. Durante le due giornate, le installazioni hanno trasformato gli spazi pubblici, creando un'atmosfera di stimoli visivi e acustici. La manifestazione ha attirato numerosi visitatori, interessati a scoprire le opere artistiche all'aperto.

La città slovacca di Tren?ín ha trasformato il proprio volto tra il 10 e l’11 aprile con la seconda edizione del Light Art Festival, un evento che ha messo al centro la sinergia tra stimoli visivi e composizioni sonore. Insieme alla città finlandese di Oulu, Tren?ín celebra quest’anno il prestigioso titolo di Capitale europea della cultura, utilizzando le nove installazioni luminose del festival come parte integrante del programma Tren?ín2026. L’esperienza artistica ha coinvolto spazi pubblici e interni, proponendo opere provenienti da contesti internazionali come Giappone, Francia, Norvegia, Slovenia e Ceca, senza dimenticare il contributo di talenti locali e residenti nella città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tren?ín si accende: 9 installazioni tra luci e suoni coinvolgono la città

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