Villagrazia di Carini nuova intimidazione contro la sede di Sicily by car | a fuoco una decina di auto

Notizia in breve

Nella notte, una decina di auto sono state incendiate nel piazzale di una sede di Sicily by car a Villagrazia di Carini. Il rogo ha distrutto i veicoli parcheggiati all’esterno dello showroom, aperto da circa due settimane. L’incendio ha generato una grande nube di fumo. Non ci sono state segnalazioni di feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio.