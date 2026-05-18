VIDEO | Villagrazia di Carini inaugurata la nuova villetta Claudio Domino | Qui i bambini possono giocare al sicuro
A Villagrazia di Carini è stata inaugurata una nuova area dedicata ai bambini, chiamata villetta Claudio Domino. All’interno ci sono scivoli, altalene, un campo da bocce, uno per giocare a tennis e uno per il calcio. La zona comprende anche un limoneto e diverse fontanelle con acqua potabile. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di autorità locali e cittadini, che hanno potuto constatare di persona le strutture realizzate. La villetta è stata progettata come uno spazio sicuro e accessibile per le famiglie della zona.
Scivoli, altalene, un campo da bocce e uno per giocare a tennis e calcio, un limoneto e diverse fontanelle per l’acqua. Da oggi in via Pio La Torre, a Villagrazia di Carini, c’è un nuovo spazio di aggregazione dedicato a Claudio Domino. Il parco era stato precedentemente inaugurato nel 2017, poi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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