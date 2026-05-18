VIDEO | Villagrazia di Carini inaugurata la nuova villetta Claudio Domino | Qui i bambini possono giocare al sicuro

A Villagrazia di Carini è stata inaugurata una nuova area dedicata ai bambini, chiamata villetta Claudio Domino. All’interno ci sono scivoli, altalene, un campo da bocce, uno per giocare a tennis e uno per il calcio. La zona comprende anche un limoneto e diverse fontanelle con acqua potabile. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di autorità locali e cittadini, che hanno potuto constatare di persona le strutture realizzate. La villetta è stata progettata come uno spazio sicuro e accessibile per le famiglie della zona.

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