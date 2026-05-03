VIDEO | Festa a Villagrazia di Carini | intitolata a monsignor Geloso la nuova piazza
A Villagrazia di Carini si è tenuta una cerimonia per l’inaugurazione di una piazza intitolata a monsignor Geloso. La nuova area è stata pensata come uno spazio di incontro e svago, con una fontana che presenta giochi d’acqua e luci colorate. Durante l’evento si sono svolti anche alcuni spettacoli, attirando numerosi cittadini della zona. La piazza rappresenta ora un punto di riferimento per la comunità locale.
Un nuovo luogo di aggregazione dove ritrovarsi per chiacchierare, giocare, ammirare la fontana con giochi d’acqua e illuminazione cangiante o assistere a uno spettacolo. A Villagrazia di Carini inaugurata la nuova piazza “Monsignor Francesco Geloso”. L’area, intitolata al parroco scomparso nel.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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