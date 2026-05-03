VIDEO | Festa a Villagrazia di Carini | intitolata a monsignor Geloso la nuova piazza

A Villagrazia di Carini si è tenuta una cerimonia per l’inaugurazione di una piazza intitolata a monsignor Geloso. La nuova area è stata pensata come uno spazio di incontro e svago, con una fontana che presenta giochi d’acqua e luci colorate. Durante l’evento si sono svolti anche alcuni spettacoli, attirando numerosi cittadini della zona. La piazza rappresenta ora un punto di riferimento per la comunità locale.