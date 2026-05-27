Villa Borghese il 29 maggio previsto il passaggio delle Frecce Tricolori

Il 29 maggio, le Frecce Tricolori sorvoleranno Piazza di Siena, all’interno di Villa Borghese. È prevista una manifestazione aerea che coinvolge il passaggio della pattuglia acrobatica sopra l’area. La presenza delle Frecce Tricolori è programmata per quella data, senza altre indicazioni sui dettagli dell’evento. Non sono stati comunicati eventuali effetti sulla viabilità o sugli accessi alla zona.

Villa Borghese si prepara a vivere una giornata veramente speciale: il prossimo 29 maggio è previsto il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l’area di Piazza di Siena. Un appuntamento da non perdere che aggiunge spettacolo al programma romano e richiama l’attenzione su uno dei luoghi più iconici della Capitale, nel quale sport, tradizione e scenografia urbana si incontreranno in una cornice unica. Le Frecce Tricolori sopra Piazza di Siena: il 29 maggio appuntamento a Villa Borghese. Andiamo con ordine e partiamo dal princpio. Il sorvolo delle Frecce Tricolori è previsto per venerdì 29 maggio alle 13:40 sopra l’Ovale di Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 🔗 Leggi su Funweek.it

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