Vignola è tempo di ciliegie al via la 17ª edizione tra gusto showcooking e grandi ospiti

Torna "Vignola, è tempo di ciliegie", l’atteso appuntamento dedicato al prodotto principe dell’agricoltura locale, giunto alla 17esima edizione, capace di attirare visitatori da tutto il nord e centro Italia, organizzato da Pro Loco insieme al Comune di Vignola e al Consorzio della Ciliegia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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