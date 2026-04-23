Pietrelcina al via la 46ª Sagra del Carciofo | gusto tradizione e grandi ospiti

A Pietrelcina è iniziata la 46ª edizione della Sagra del Carciofo, un evento dedicato alla tradizione locale con degustazioni e spettacoli. Durante la manifestazione sono previsti diversi momenti di intrattenimento e incontri con ospiti speciali. Tra gli appuntamenti principali, la partecipazione del maestro pizzaiolo Franco Pepe, che ha preso parte a una dimostrazione culinaria. La sagra si svolge nel rispetto delle normative vigenti e durerà diversi giorni.

Ad annunciarlo è Vincenzo Mastronardi, presidente della Pro Loco, che promuove ed organizza la manifestazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pietrelcina, guidata dal sindaco Salvatore Mazzone. Ricco il programma anche per l’edizione 2026, che prevede degustazioni, appuntamenti culinari e momenti di intrattenimento nel cuore del borgo. Tra gli ospiti speciali spicca la presenza di Franco Pepe, considerato tra i più importanti pizzaioli al mondo, che proporrà la sua “Pizza PuCynara”. “La Sagra – ha dichiarato il presidente Mastronardi – nasce con lo scopo di promuovere la diffusione del nostro carciofo, che è forse il prodotto più genuino di questa terra.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Pietrelcina, al via la 46ª Sagra del Carciofo: gusto, tradizione e grandi ospiti Notizie correlate Ladispoli, oggi parte la Sagra del Carciofo: tre giorni tra stand, spettacoli e tradizioneLadispoli, 10 aprile 2026 – Oggi prende il via a Ladispoli la 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, uno degli appuntamenti più attesi e... Sezze, torna la Sagra del Carciofo con la 55ª edizione: tradizione, spettacoli e buon cibo nel cuore della cittàABBONATI A DAYITALIANEWS Tutto pronto a Sezze per la 55ª edizione della Sagra del Carciofo, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, in... Contenuti di approfondimento Nel week end al via la Sagra del Carciofo di Pietrelcina con la partecipazione straordinaria del maestro pizzaiolo Franco PepeE’ tutto pronto a Pietrelcina per la Sagra del Carciofo, giunta alla sua quarantaseiesima edizione, uno degli eventi gastronomici più attesi della Campania, dedicata appunto al celebre carciofo di Pie ... ntr24.tv La Sagra del Carciofo è un successo: in migliaia a Sezze per l’evento simbolo della cittàUna due giorni di festa che ha trasformato il centro storico in un grande palcoscenico dedicato alle eccellenze locali, alla tradizione agricola, alla cultura e alla convivialità. Soddisfatto il sinda ... latinatoday.it