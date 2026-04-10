Vignola in fiore al via la 55ª edizione della Festa dei Ciliegi tra parate e mercatini

Vignola si appresta a ospitare la 55ª Festa dei Ciliegi in Fiore, un evento che si svolgerà nelle prossime settimane. La manifestazione prevede parate, mercatini e iniziative di vario genere, coinvolgendo la città con appuntamenti dedicati alla cultura e alla gastronomia. La festa rappresenta una tradizione radicata nel tempo, con programmi che attirano visitatori da diverse zone. La città si prepara a vivere un periodo di celebrazioni e di attività all’aperto.

La città di Vignola si prepara a vivere settimane ricche di appuntamenti culturali, gastronomici e di intrattenimento in occasione della 55ª Festa dei Ciliegi in Fiore, una delle manifestazioni primaverili più attese del territorio, capace di unire tradizione, cultura e valorizzazione delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Vignola in festa. La dolce meraviglia dei ciliegi in fioredi Maria Silvia Cabri Saranno i ciliegi in fiore i protagonisti della 55ª ‘Festa dei Ciliegi’ di Vignola, tra tradizione, gusto e solidarietà, a cura... Mandorlo in Fiore, presentata alla Bit la 78esima edizione della festa: i gruppi e il programmaÈ stata presentata oggi, martedì 10 febbraio, alla Borsa internazionale del turismo di Milano, la 78esima edizione del Mandorlo in Fiore, la... Temi più discussi: Vignola: la Festa dei Ciliegi in Fiore tra colori, tradizioni e carri fioriti; Weekend tra i fiori, tornano i carri. Sfilata notturna, fiera e mercato; Festa dei ciliegi in fiore di Vignola: la nuvola di petali bianchi annuncia il frutto più prelibato; Festa dei Ciliegi in Fiore e Fiera Valle dei ciliegi 2026. Festa dei ciliegi in fiore di Vignola: la nuvola di petali bianchi annuncia il frutto più prelibatoDa sabato 11 aprile a domenica 19 aprile 2026 la località emiliana nota per la Ciliegia Moretta, Presidio Slow Food, organizza passeggiate tra i frutteti, degustazioni e altre iniziative a tema ... quotidiano.net Festa dei ciliegi in fiore a Vignola (Modena)Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Buongiorno siamo una coppia con un bambino piccolo. Cerchiamo appartamento SU BAZZANO E VIGNOLA in AFFITTO 500/600 max. Per chi ha un appartamento disponibile mi contatti in privato gentilmente. Grazie - facebook.com facebook