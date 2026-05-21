Divampano le fiamme dentro Risparmio Casa Vigili del fuoco al lavoro per ore

Un incendio di origine dolosa si è sviluppato all’interno di un negozio di generi di prima necessità situato in via Bengasi, a Copertino, nelle vicinanze di un ospedale. Le fiamme sono divampate questa mattina e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono rimasti sul posto per diverse ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulla possibilità di atti dolosi.

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