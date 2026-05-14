Barbara Floridia della Commissione di Vigilanza Rai al Teatro delle Vittorie | Va salvaguardato sollecitato Giuli
Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, si è recata al Teatro delle Vittorie per discutere della tutela di un patrimonio della televisione pubblica che potrebbe essere venduto. Durante la visita, ha sottolineato l’importanza di intervenire per garantire la conservazione di questo spazio. La questione riguarda un bene legato alla storia della Rai, che si trova in una fase di possibile cessione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli della situazione.
Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, si è recata al Teatro delle Vittorie per sostenere la necessità di salvaguardare un bene della tv pubblica che rischia di essere venduto. Sollecitato anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Teatro delle Vittorie, Fiorello e mezzo Parlamento contro la vendita decisa dalla Rai. Floridia: “Ha ragione lo showman, va salvato”
Barbara Floridia: "Ha ragione Fiorello, no alla dismissione del Teatro delle Vittorie"« Ha ragione Fiorello, che si dimostra molto più serio e lungimirante di chi amministra la Rai: il Teatro delle Vittorie non può essere dismesso .
Temi più discussi: Vigilanza RAI: la Presidente Barbara Floridia incontra Roberto Giachetti (12.05.2026); RAI: Barbara Floridia incontra Roberto Giachetti (12.05.2026); Wired non deve chiudere, l’impegno passa dal Parlamento; Vigilanza Rai, ignorato l'appello di Mattarella: arriva lo sciopero della fame per uscire dallo stallo.
Da oltre un anno, la Commissione parlamentare di Vigilanza Rai è bloccata: a denunciarlo è la Senatrice Barbara Floridia, Presidente della Commissione, che parla di un vero e proprio boicottaggio della maggioranza, che non si presenta alle sedute, sia ordi facebook
#commissionedivigilanzarai - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Intervista a Barbara Floridia sulla riforma della Governance della RAI06:00 Fortezza Italia a cura di Andrea Billau 06:30 Primepagine a cura di Andrea De Angelis 06:45 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna di geopolitica a cura di ... radioradicale.it
Vigilanza RAI: dichiarazioni di Barbara Floridia sullo stallo dei lavori in commissione06:00 Fai Notizia 06:30 Prime pagine a cura di Cristiana Pugliese 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 ... radioradicale.it