Barbara Floridia della Commissione di Vigilanza Rai al Teatro delle Vittorie | Va salvaguardato sollecitato Giuli

Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, si è recata al Teatro delle Vittorie per discutere della tutela di un patrimonio della televisione pubblica che potrebbe essere venduto. Durante la visita, ha sottolineato l’importanza di intervenire per garantire la conservazione di questo spazio. La questione riguarda un bene legato alla storia della Rai, che si trova in una fase di possibile cessione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli della situazione.

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