Vigevano al ballottaggio Sfida tra Buratti e Previde Fa gola il tesoro di voti del candidato di Vannacci
A Vigevano si svolge il ballottaggio tra i candidati Buratti e Previde. La sfida si concentra sull'ottenere il sostegno degli elettori dei candidati eliminati al primo turno, tra cui quello di un candidato legato a un esponente politico controverso. La campagna elettorale si svolge in due settimane, mentre il dato di maggiore attenzione rimane l’elevato livello di astensione durante la prima tornata.
Due settimane per convincere gli elettori a schierarsi. Sì, perché il dato più evidente della tornata amministrativa che ha interessato Vigevano, è quello dell’ astensione. Quasi un elettore su due (il 48% del totale) ha disertato i seggi facendo registrare un calo del 5% rispetto alle elezioni del 2020. L’altro dato eclatante è che dopo 20 anni in maggioranza e 16 al governo diretto della città la Lega abdica: al ballottaggio, con la candidata del centrosinistra Rossella Buratti che ha ottenuto il 34,31% dei suffragi (8.390 voti), ci andrà Paolo Previde Massara, espressione della civica Lab27029 con l’appoggio di Forza Italia che col suo 24,38% (5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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