Due settimane per convincere gli elettori a schierarsi. Sì, perché il dato più evidente della tornata amministrativa che ha interessato Vigevano, è quello dell’ astensione. Quasi un elettore su due (il 48% del totale) ha disertato i seggi facendo registrare un calo del 5% rispetto alle elezioni del 2020. L’altro dato eclatante è che dopo 20 anni in maggioranza e 16 al governo diretto della città la Lega abdica: al ballottaggio, con la candidata del centrosinistra Rossella Buratti che ha ottenuto il 34,31% dei suffragi (8.390 voti), ci andrà Paolo Previde Massara, espressione della civica Lab27029 con l’appoggio di Forza Italia che col suo 24,38% (5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano al ballottaggio. Sfida tra Buratti e Previde. Fa gola il tesoro di voti del candidato di Vannacci

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Voghera vince al primo turno, Vigevano e Mortara vanno al ballottaggio

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