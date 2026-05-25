A Vigevano, un candidato sostenuto da Roberto Vannacci ha ottenuto oltre il 14% delle preferenze alle elezioni comunali. La sua candidatura ha attirato l’attenzione perché era l’unico in Lombardia e in Italia supportato pubblicamente dal generale. La sua percentuale di voti potrebbe risultare decisiva nel prossimo ballottaggio, previsto tra due candidati. La campagna elettorale si è concentrata anche su questa presenza, che ha suscitato discussioni tra gli elettori.

I riflettori erano tutti su di lui. Perché era l’unico candidato in Lombardia (e in Italia) sostenuto apertamente da Roberto Vannacci, che ha deciso di non presentare il simbolo del suo partito, “Futuro Nazionale” a questa tornata di elezioni amministrative. E i risultati si profilano oltre le aspettative Le operazioni di spoglio sono ancora in corso, ma l’affermazione del candidato sostenuto da Vannacci appare ormai chiara. Furio Suvilla si è attestato sul 14% dei consensi: è quarto, alle spalle di Rossella Buratti (centrosinistra) e dei due candidati del centrodestra, Paolo Previde Massara (Forza Italia) e Riccardo Ghia (Lega e Fratelli d’Italia) che si contendo il posto per sfidare Buratti al ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Comunali, a Vigevano il candidato sostenuto da Vannacci supera il 14%. Decisivo per il ballottaggio

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