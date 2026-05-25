A Vigevano il candidato sostenuto da Vannacci supera il 14% Decisivo per il ballottaggio

A Vigevano, il candidato sostenuto da Vannacci ha superato il 14% dei voti, risultando decisivo per il ballottaggio. La sua candidatura ha attirato l’attenzione, poiché era l’unico in Lombardia e in Italia supportato pubblicamente dal generale. Vannacci ha scelto di non candidarsi direttamente, ma di sostenere un candidato specifico. La percentuale ottenuta ha avuto un ruolo chiave nel determinare la possibilità di un secondo turno elettorale.

I riflettori erano tutti su di lui. Perché era l’unico candidato in Lombardia (e in Italia) sostenuto apertamente da Roberto Vannacci, che ha deciso di non presentare il simbolo del suo partito, “Futuro Nazionale” a questa tornata di elezioni amministrative. E i risultati si profilano oltre le aspettative Le operazioni di spoglio sono ancora in corso, ma l’affermazione del candidato sostenuto da Vannacci appare ormai chiara. Furio Suvilla si è attestato sul 14% dei consensi: è quarto, alle spalle di Rossella Buratti (centrosinistra) e dei due candidati del centrodestra, Paolo Previde Massara (Forza Italia) e Riccardo Ghia (Lega e Fratelli d’Italia) che si contendo il posto per sfidare Buratti al ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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