Nel Sannio, dall’inizio dell’anno, la Guardia di Finanza ha multato diversi datori di lavoro per aver impiegato lavoratori in nero e installato sistemi di videosorveglianza abusivi. Le autorità hanno eseguito controlli in varie aziende della zona, riscontrando violazioni delle norme sul lavoro e sulla privacy. Le sanzioni sono state applicate a seguito di ispezioni mirate e verifiche sul campo.

Tempo di lettura: 3 minuti Dall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, ha effettuato nove attività ispettive nei confronti di varie società della provincia di Benevento all’esito delle quali è stato rilevato l’impiego di quattro dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro. In particolare, militari del Gruppo di Benevento, a seguito dell’accesso presso un’attività commerciale di San Leucio del Sannio, hanno rilevato che un dipendente era sprovvisto delle prescritte coperture previdenziali mentre nei confronti di un altro lavoratore è stato effettuato il disconoscimento di un rapporto di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavoratori in nero e videosorveglianza abusiva: raffica di sanzioni nel Sannio

