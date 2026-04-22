Lavoratori in nero in panifici bar pasticcerie e ristoranti | raffica di sanzioni e sospensioni

Durante un'operazione di controllo nei settori della ristorazione e della panificazione, sono stati scoperti undici lavoratori impiegati senza regolare contratto. Le autorità hanno emesso sanzioni e ammende per un importo complessivo superiore a 100 mila euro, coinvolgendo anche sospensioni delle attività. Le verifiche hanno riguardato bar, pasticcerie, ristoranti e panifici, portando alla luce diverse irregolarità nel rispetto delle norme sul lavoro.

Undici lavoratori completamente “in nero”, sanzioni e ammende per un valore complessivo che supera i 100.000 euro. Questi i numeri principali dell'ultima settimana di controlli degli ispettori del contingente Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) Sicilia. “Toccati” panifici, bar, pasticcerie e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Lavoratori in nero e videosorveglianza abusiva: raffica di sanzioni nel SannioTempo di lettura: 3 minutiDall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in... Leggi anche: Lavoratori in nero e poca sicurezza: chiusi diversi bar e ristoranti con multe per oltre 80mila euro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lavoratori in nero in un salone di parrucchiere a Villabate: attività sospesa e multa di 18 mila euro; Controlli dell'Ispettorato del lavoro a Parma: scoperti 4 lavoratori in nero, sospensioni revocate dopo la regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni; Lavoro: pratiche sleali e patti di scorrettezza; Blitz nella fabbrica di vestiti: 8 lavoratori in nero, 2 clandestini. Lavoratori in nero in panifici, bar, pasticcerie e ristoranti: raffica di sanzioni e sospensioniUndici lavoratori completamente in nero, sanzioni e ammende per un valore complessivo che supera i 100.000 euro. Questi i numeri principali dell'ultima settimana di controlli degli ispettori del ... agrigentonotizie.it Incredibile a Messina: scoperti lavoratori in nero e sfruttati nei distributori, scatta la stangataI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, con la collaborazione degli ispettori in servizio presso le Direzioni Provinciali dell’I.N.P.S. e dell’Ispettorato Nazionale del ... strettoweb.com La reazione dei lavoratori che hanno effettuato presidi di un'ora davanti agli stabilimenti di Santeramo in colle e Altamura - facebook.com facebook