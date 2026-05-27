video comune di salerno lanocita subito al lavoro con il suo gruppo

Al Comune di Salerno, l’assessore appena nominato ha iniziato subito a lavorare con il suo gruppo di collaboratori. La priorità è avviare rapidamente le attività programmate, anche in vista di prossimi impegni istituzionali. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle prime azioni intraprese, ma si evidenzia un’accelerazione nelle procedure di avvio delle iniziative. La squadra dell’assessore si sta già muovendo per definire le prime attività e organizzare gli interventi previsti.

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è fretta al Comune di Salerno di mettersi al lavoro. In attesa della proclamazione ufficiale — arrivata solo a mezzogiorno, dopo la conferma definitiva dei voti e la chiusura della vicenda relativa alla sezione 2 — i consiglieri comunali Franco Massimo Lanocita, Rino Avella, Giso Amendola e Claudio Russolillo hanno chiesto un incontro con il Commissario straordinario Vincenzo Panico. Il gruppo di opposizione ha voluto innanzitutto rivolgere al Commissario un saluto istituzionale e un ringraziamento per la correttezza e la disponibilità dimostrate durante il periodo di guida dell’amministrazione. Sul tavolo, però, sono state poste anche due questioni che difficilmente potranno essere risolte nel breve tempo che resta alla gestione commissariale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Comune di Salerno, Lanocita subito al lavoro col suo gruppo

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