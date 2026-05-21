Elezioni a Salerno | comizio di Lanocita con Costa in Piazza Portanova Ferrara AVS con Borrelli
Nella serata del 21 maggio 2025, in provincia di Salerno, si svolgeranno due eventi pubblici legati alla campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Un comizio si terrà in Piazza Portanova a Salerno, con la presenza del vice presidente della Camera, Sergio Costa, e dei candidati locali. Contestualmente, in un’altra località della provincia, si svolgerà un altro incontro con la partecipazione di rappresentanti del movimento e un candidato locale. Entrambi gli appuntamenti sono parte delle ultime iniziative prima del voto.
Si muove tra piazze e ultimi appelli la fase finale della campagna elettorale in provincia di Salerno del Movimento 5 Stelle, con un doppio appuntamento che stasera, 21 maggio 2025, vedrà protagonista il vice presidente della Camera, Sergio Costa, insieme ai candidati e ai rappresentanti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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