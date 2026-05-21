Elezioni a Salerno | comizio di Lanocita con Costa in Piazza Portanova Ferrara AVS con Borrelli

Nella serata del 21 maggio 2025, in provincia di Salerno, si svolgeranno due eventi pubblici legati alla campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Un comizio si terrà in Piazza Portanova a Salerno, con la presenza del vice presidente della Camera, Sergio Costa, e dei candidati locali. Contestualmente, in un’altra località della provincia, si svolgerà un altro incontro con la partecipazione di rappresentanti del movimento e un candidato locale. Entrambi gli appuntamenti sono parte delle ultime iniziative prima del voto.

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