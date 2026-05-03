A Salerno è nata una nuova lista politica chiamata Salerno Democratica, definita come una terza via da uno dei suoi promotori. La formazione è composta da professionisti e docenti che si sono uniti con l’obiettivo di proporre un’alternativa ai partiti già presenti sul territorio. Tra le intenzioni dichiarate, la volontà di coinvolgere cittadini che si oppongono sia al Movimento 5 Stelle sia ai partiti di sinistra e Verdi.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti e i docenti che compongono la lista?. Come intende Salerno Democratica unire chi rifiuta M5S e Verdi Sinistra?. Perché Lanocita accusa De Luca di gestire la città come un turista?. Quali cambiamenti porterà la nuova lista alla sicurezza dei quartieri?.? In Breve Sara Petrone e Giso Amendola guidano la lista con 28 candidati diversi.. La lista riunisce professionisti, docenti e movimenti sociali per i quartieri salernitani.. Amendola propone un'assemblea permanente per collegare le reti sociali del territorio.. Lanocita critica De Luca per la gestione di illuminazione e verde pubblico.. Il comitato elettorale di Franco Massimo Lanocita, situato in Corso Garibaldi 175, ha ospitato questa mattina la presentazione ufficiale della lista Salerno Democratica, guidata da Sara Petrone e Giso Amendola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, nasce Salerno Democratica: la terza via di Lanocita

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