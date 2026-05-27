Oggi a Viareggio si è verificata una rissa in una macelleria islamica vicino alla stazione ferroviaria. Durante l’alterco, almeno due persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sono intervenuti i soccorritori. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi del conflitto.

VIAREGGIO (LUCCA) – Rissa in pieno giorno oggi, 27 maggio 2026, a Viareggio. Due feriti in unoscontro fra cittadini islamici in una macelleria araba vicino alla stazione ferroviaria. La lite èstata fra i gestori e tre clienti. Sul posto sono intervenute rapidamente le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, che hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Necessario anche l’intervento di tre equipaggi del 118: l’auto colmedico e due ambulanze. I due feriti sono stati al pronto soccorso dell’ospedale. Proteste vengono registrate da parte degli abitanti, molto spaventati per tali episodi che, hanno detto, non è la primavolta che accadono. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Viareggio: rissa in macelleria islamica, almeno due feriti

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