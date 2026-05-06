Rissa a bottigliate due feriti

Nella zona Darsena, intorno alle 5 di mercoledì 6 maggio 2026, si è verificata una rissa tra più persone che ha portato all’uso di bottiglie come arma. Due individui sono stati feriti durante l’evento e sono stati soccorsi da due ambulanze presenti sul luogo, una della Croce Bianca e l’altra della Croce Verde. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

Rissa a bottigliate in zona Darsena. Intorno alle 5 di mercoledì 6 maggio 2026 due ambulanze, rispettivamente della Croce Bianca e della Croce Verde, sono intervenute in via Gramsci per soccorrere due persone, rimaste ferite nel corso di una colluttazione con altre due soggetti.I quattro, pare.🔗 Leggi su Genovatoday.it Volano le bottigliate in strada a Napoli, 2 feriti dopo la rissa Notizie correlate Leggi anche: Rissa e bottigliate nella movida: un ferito in ospedale Aversa, rissa con bottiglie in strada: due arresti, feriti anche due poliziottiViolenta rissa nel centro di Aversa, dove due uomini di circa 30 anni si sono affrontati in strada arrivando a utilizzare anche bottiglie di vetro,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aggressione a colpi di bottiglie: due uomini in ospedale; Lite a bottigliate in via Duse a Bologna: sangue e paura. Servono più controlli; Ancona, Far west in piazza Salvo d’Acquisto: bottigliate tra due gang di maranza; Ex coinquilini gli lanciano una bottiglia dalla finestra: 30enne in ospedale. Rissa a bottigliate nella notte in via Gramsci, due feritiIntervenuta la polizia locale di Genova, identificati quattro stranieri senza fissa dimora e irregolari sul territorio ... rainews.it Rissa a bottigliate, due feritiUno è stato accompagnato in codice verde al Galliera e l'altro in giallo al Villa Scassi. Indaga la polizia locale ... genovatoday.it Quinto Potere. . Alcol a minori e rissa nelle tenute di Al Bano. Cancellato il festival. Il Sindaco minimizza: è caos - facebook.com facebook