Alle elezioni comunali, i flussi di voto mostrano una prevalenza di giovani, liste civiche e candidati centristi. I dati indicano che le preferenze si orientano principalmente verso candidati con un profilo giovane e liste indipendenti. Le dinamiche del territorio, più che le tendenze nazionali, influenzano le scelte degli elettori. Nessun elemento suggerisce un cambiamento di rotta rispetto alle consultazioni precedenti, e i risultati riflettono una forte attenzione alle questioni locali.

Chiamatelo “fattore T”: territorio. Se c’è un punto su cui tutti i sondaggisti si sentono di concordare è che sono le dinamiche locali, e non quelle nazionali, ad aver influito sulle scelte dei cittadini in questa tornata di elezioni amministrative. Niente trampolini con vista sulle elezioni politiche del prossimo anno, niente effetto trascinamento post-referendum. Questo non vuol dire, tuttavia, che dal voto non si possano trarre lezioni (o osservazioni) utili per i prossimi appuntamenti elettorali. Nazionali e non. Giovani leve La prima: «La presenza di candidati giovani incide positivamente», spiega al Messaggero Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Elezioni comunali, i flussi. Volti giovani, liste civiche e centristi: ecco i tre fattori del voto sul territorio

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