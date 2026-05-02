Fondi sfida alle urne | ecco i nomi per il nuovo Consiglio

A Fondi si avvicina il momento delle elezioni comunali, con diversi candidati pronti a presentare le loro liste in vista del voto. La candidatura di Carnevale ha attirato l’attenzione, ma ci sono anche altri nomi che cercano di conquistare il supporto degli elettori. La frammentazione delle preferenze potrebbe avere un impatto sulla composizione del nuovo Consiglio comunale, rendendo più complesso il risultato finale.

? Cosa scoprirai Chi sono i candidati che guideranno le liste di Carnevale?. Come influenzerà la frammentazione dei voti il futuro di Fondi?. Quali nomi compongono le liste civiche in campo?. Perché la coalizione di Carnevale punta a un perimetro elettorale così vasto?.? In Breve Elezioni amministrative a Fondi previste per i giorni 24 e 25 maggio.. Lista Noi per Fondi presenta candidati tra cui Giovanni Trani e Maurizio Vincenzo Cima.. Lista Fondi Azzurra vede la partecipazione di Antonio Ciccarelli, Fabio Iannone e Alessandra Conte.. La sfida coinvolge cinque candidati alla guida del comune con diverse coalizioni civiche.. Il 24 e il 25 maggio le urne di Fondi accoglieranno i cittadini per le elezioni amministrative, un appuntamento decisivo che vedrà la sfida tra cinque candidati alla guida del comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

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