Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 27 maggio 2026, la viabilità nella regione Lazio è stata aggiornata dall’Astral Infomobilità. La redazione fornisce un servizio di aggiornamento sul traffico e le condizioni delle strade, senza ulteriori dettagli sulle situazioni specifiche o le cause di eventuali disagi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna coda tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana interna rallentamenti tra Cassia e Salaria Partiamo al trasporto pubblico sulle linee metropolitane B e B1 la circolazione permane rallentata In entrambe le direzioni è sempre per il trasporto pubblico tu la ferrovia Roma Viterbo dal 8 giugno entra in vigore l'orario estivo Inoltre sulla tratta urbana modifica il servizio per lavori di consolidamento al ponte Tevere e per interventi alla stazione Tor di Quinto dal 8 giugno al 9. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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