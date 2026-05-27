Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 27 maggio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La redazione ha diffuso un servizio di informazione sulla situazione del traffico, senza specificare dettagli ulteriori.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna coda tra le uscite Roma Fiumicino Tuscolana in interna si sta in fila tra Cassia e Salaria Anche a causa di un veicolo in panne e più avanti filtrano mentale Prenestina rimosso l'incidente avvenuto sul tratto Urbano della Roma The Cure smaltimento tra la tangenziale est via Fiorentini verso Raccordo Anulare e nel senso opposto si sta in fila qui per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Roma Fiumicino file tra via della Magliana & via Cristoforo Colombo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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