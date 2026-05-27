Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 18 | 10

Il 27 maggio 2026 alle 18:10, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disservizi lungo le principali arterie della regione. Il servizio, gestito dall’ente regionale, fornisce informazioni in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade al momento della comunicazione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla statale Pontina in via di risoluzione Vinci avvenuto in precedenza curi smaltimento tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino Tuscolana in in the System fila tra Cassia e Salaria è più avanti tra Bufalotta e Prenestina sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova raccordo anulare In quest'ultima direzione sul tratto Urbano della Roma Teramo file tra Portonaccio e celeste verso il centro è nel... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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