Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 17 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 17:25 del 27 maggio 2026. Non sono state fornite informazioni specifiche sulle condizioni del traffico o eventuali incidenti. La comunicazione si rivolge agli utenti della strada, offrendo indicazioni sulla situazione attuale e suggerimenti per gli spostamenti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo a deviazioni o interruzioni.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla statale Pontina ancora disagi per incidente avvenuto in precedenza code tra via di Pratica e Pomezia verso Latina circo siamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino Tuscolana in interna si sta in fila acassia Salaria è più avanti tra Bufalotta e Prenestina sul tratto Urbano della Roma Teramo file tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro e nel senso opposto rallentamenti tra la tangenziale est e il raccordo anulare Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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