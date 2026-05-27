Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 27 maggio 2026, si registra un incidente sulla viabilità a Roma, con traffico rallentato e code in aumento. La situazione interessa diverse arterie principali, causando congestione lungo le direttrici di transito. Nessuna informazione immediata su feriti o cause dell’incidente. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la circolazione normale. Si consiglia di evitare l’area o di utilizzare percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione normalizzata sul Urbano della Roma Teramo è anche sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare da segnalare solo code tra Prenestina e Appia in carreggiata interna infine il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo proseguono fino al 3 giugno lavori al sottopasso della stazione di Acqua acetosa pertanto i treni transitano senza fermarsi ma sono in direzione di Flaminio è tutto Grazie per l'attenzione da Marco sviluppo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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