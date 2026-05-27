Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 27 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio situazione che rimane complicata sul tratto Urbano della Roma Teramo a casa di un precedente incidente ormai rimosso sulla tangenziale altezza San Lorenzo in direzione di San Giovanni ci sono ancora lunghi incolonnamenti sul tratto Urbano a partire dalla Togliatti indirizzo del Centro sempre verso il centro si rallenta sulla Flaminia Salaria sul viadotto della Magliana rispettivamente dal raccordo Sulle carreggiate dello stesso raccordo anulare si rallenta in esterna altezza Salaria e Pontina mentre in interna si rallenta all'altezza... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 27 maggio 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

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