Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 09 | 40
Alle 9:40 di oggi, la sala operativa di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La piattaforma ha fornito nuove informazioni sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità lungo le principali vie della regione. Nessun dettaglio specifico sulle cause o sulle aree interessate è stato reso noto nella comunicazione. La situazione viene monitorata costantemente e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale.
Astral infomobilità di nuovo Bentrovati dalla sala operativa di Astral infomobilità informazioni sul traffico in tempo reale servizio della Regione la situazione che rimane complicata sul tratto Urbano della Roma Teramo a causa di un precedente incidente sulla tangenziale altezza San Lorenzo permangono Lunghi incolonnamenti dal raccordo fino a Portonaccio indirizzo del Centro sempre verso il centro si rallenta sulla Flaminia Salaria sul viadotto della Magliana rispettivamente dal raccordo Sulle carreggiate dello stesso raccordo anulare si rallenta in esterna altezza Salaria e ponti mentre in interna si rallenta all'altezza di Selva Candida e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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