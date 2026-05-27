Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 di questa mattina, la viabilità nella regione Lazio segnala rallentamenti e code in alcune zone di Roma. La circolazione risulta congestionata su alcune arterie principali, con traffico intenso e rallentamenti rilevanti. La situazione è monitorata costantemente dall'Astral infomobilità, che fornisce aggiornamenti in tempo reale per gli automobilisti in transito. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso al momento.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in aumento il traffico sulle carreggiate del grande raccordo anulare si rallenta in esterna tra salari Aurelio menten interna coda altezza Appia È tra la Nomentana il l'allaccio con la Roma Teramo ancora a causa di un incidente Ci sono code sulla tangenziale altezza San Lorenzo in direzione di San Giovanni che creo lunghi incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo tutto in direzione del centro sempre verso il centro si rallenta sulla Flaminia Salaria a partire dal raccordo e Coda a tratti sul viadotto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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