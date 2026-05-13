Rifiuti pericolosi e veicoli rubati nella discarica abusiva anche delle ambulanze | 12 persone indagate
Dodici persone sono state denunciate nell’ambito di un’indagine su una discarica abusiva che, a prima vista, sembrava un normale deposito di veicoli. Tuttavia, al suo interno sono stati rinvenuti circa 8 mila metri cubi di rifiuti pericolosi, tra cui anche ambulanze abbandonate. La scoperta ha portato all’accertamento di attività illecite legate allo smaltimento illecito di materiali e veicoli rubati.
Dall’esterno appariva come una normale attività di rimessaggio di veicoli, ma all’interno nascondeva circa 8 mila metri cubi di rifiuti accumulati illegalmente. Per questo il Comune di Cattolica ha avviato nei confronti dei responsabili la procedura amministrativa finalizzata allo sgombero.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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