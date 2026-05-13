Rifiuti pericolosi e veicoli rubati nella discarica abusiva anche delle ambulanze | 12 persone indagate

Dodici persone sono state denunciate nell’ambito di un’indagine su una discarica abusiva che, a prima vista, sembrava un normale deposito di veicoli. Tuttavia, al suo interno sono stati rinvenuti circa 8 mila metri cubi di rifiuti pericolosi, tra cui anche ambulanze abbandonate. La scoperta ha portato all’accertamento di attività illecite legate allo smaltimento illecito di materiali e veicoli rubati.

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Dall’esterno appariva come una normale attività di rimessaggio di veicoli, ma all’interno nascondeva circa 8 mila metri cubi di rifiuti accumulati illegalmente. Per questo il Comune di Cattolica ha avviato nei confronti dei responsabili la procedura amministrativa finalizzata allo sgombero.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Pietrastorta individuata e sequestrata discarica abusiva di rifiuti pericolosi: una denunciaL'area è stata scoperta dalla polizia locale di Reggio Calabria a seguito di un'approfondita attività info investigativa Un terreno, dove erano stati... Ostia Antica, discarica abusiva di auto e rifiuti pericolosi: sequestrati tre terreniOstia, 10 aprile 2026 – L’operazione di servizio è scattata grazie alla segnalazione di un elicottero AW139 della Sezione Aerea di Pratica di Mare... Temi più discussi: Officina abusiva a Torre Angela, rifiuti pericolosi gettati nei cassonetti di Tor Bella Monaca; Blitz della polizia stradale in officine e rivendite mantovane: rifiuti sequestrati e tre denunce; Villa Literno, auto rubate cannibalizzate tra i canneti e rifiuti pericolosi verso il Lago Patria; Sequestro a Marsala: officina meccanica sotto accusa per scarichi illeciti, rifiuti pericolosi e irregolarità sul lavoro. All’interno di un’area di circa 10mila metri quadrati sequestrati 8mila metri cubi di rifiuti anche pericolosi, tra veicoli, Raee e mezzi sanitari #Cattolica #Cronaca x.com Penso che tutta la mia strada sia in libertà vigilata reddit Rifiuti illeciti in un rimessaggio di veicoli. indagine anche con i droniUn'inchiesta molto articolata con appostamenti e acquisizione di immagini anche a mezzo di droni che avevano portato all’esecuzione di decreto di perquisizione emesso dalla Procura riminese, ... newsrimini.it Catanzaro, deposito incontrollato di rifiuti speciali in un’officina: sequestrata area di 1.300 mqNel pomeriggio di mercoledì 29 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Botricello, affiancati dai militari del Nucleo Forestale di Sersale, hanno denunciato due soggetti (titolare e preposto tecn ... strettoweb.com