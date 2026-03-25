Rifiuti edili abbandonati nel centro abitato | sequestrata una discarica abusiva

Nel centro di Giurdignano, personale del Nucleo operativo di polizia ambientale della guardia costiera ha individuato una discarica abusiva di rifiuti edili. La zona è stata sottoposta a sequestro preventivo per rifiuti abbandonati e non autorizzati. L’area si trova all’interno del centro abitato, dove sono stati trovati materiali di scarto legati a lavori edilizi non conformi alle normative.

Intervento della guardia costiera a Giurdignano durante un controllo del territorio: denunciato il proprietario del terreno, sigilli ad un’area di circa 150 metri quadrati GIURDIGNANO - Una discarica abusiva, è stata individuata nel centro abitato di Giurdignano dal personale del Nucleo operativo di polizia ambientale della guardia costiera e quindi sottoposta a sequestro preventivo. Sull’area, di circa 150 metri quadrati, erano stati abbandonati 25 metri cubi di rifiuti speciali, in gran parte scarti di materiale utilizzato in edilizia. Il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre la locale amministrazione comunale è stata interessata per l’avvio delle procedure di ripristino dello stato dei luoghi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Rifiuti edili abbandonati nel centro abitato: sequestrata una discarica abusiva Articoli correlati Ischia, sequestrata una discarica abusiva di rifiutiIl comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato sull’isola di Ischia un’area abusiva di 300 mq contenente 860 mc di... Leggi anche: Rifiuti abbandonati nei boschi a Calolzio: sigilli all'area diventata come una discarica abusiva Approfondimenti e contenuti su Rifiuti edili Temi più discussi: Cumuli di rifiuti abbandonati sulle sponde del Musone: nessuno interviene; Rifiuti abbandonati da mesi sulla ciclabile del lungofiume sud a Pescara; Rifiuti abbandonati nel tratturo di Manfredonia: la denuncia degli ispettori CIVILIS; Amianto, materiale edile e sostanze pericolose: scoperta maxi discarica abusiva. RIFIUTI MANFREDONIA Rifiuti abbandonati nel tratturo di Manfredonia: la denuncia degli ispettori CIVILISNumerosi episodi di abbandono di rifiuti lungo il tratturo comunale della Puglia, in prossimità del complesso idrico AQP ... statoquotidiano.it Frignano, rifiuti edili abbandonati in un’area privata: sequestrata, nei guai 40enneDurante un sopralluogo effettuato dai militari dell’Arma, è stata accertata la presenza di diversi rifiuti riconducibili ad attività edilizia ... teleclubitalia.it Discarica abusiva alla necropoli di Castel d’Asso: rifiuti edili nell'area di parcheggio Area nel degrado tra scarichi illegali e assenza di controlli: cittadini denunciano mancanza di videosorveglianza https://www.viterbonews24.it/news/discarica-abusiva-alla-necr - facebook.com facebook