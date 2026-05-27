L’amministratore di un edificio di via Nizza è stato licenziato dopo aver pagato l’assicurazione con un giorno di ritardo, a seguito di un’esplosione. La polizza assicurativa, del valore di circa 23 mila euro, non era stata pagata in tempo. La mancata copertura ha portato al licenziamento, anche se l’assicurazione è stata saldata successivamente al boato.

? Domande chiave Come può un debito di 23mila euro bloccare la polizza assicurativa?. Perché l'amministratore ha pagato l'assicurazione solo il giorno dopo il boato?. Quali prove ha presentato la difesa con il video a sorpresa?. Come influirà la morosità dei condomini sul risarcimento delle vittime?.? In Breve Zippo giustifica ritardo assicurativo citando passivo condominiale di 23mila euro.. L'amministratore ha saldato la polizza la mattina dopo il boato del 30 giugno 2025.. Imputato affronta accuse di omicidio volontario, disastro colposo e lesioni personali.. Inquilini dei civici 6 e 8 temono per i fondi dei risarcimenti.. Le famiglie residenti in via Nizza 389 a Torino hanno ottenuto il licenziamento dell’amministratore dopo che le accuse in tribunale hanno rivelato un ritardo nel pagamento della polizza assicurativa del condominio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Nizza: l’amministratore licenziato per la polizza non pagata

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