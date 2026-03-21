Licenziato dopo 10 anni per aver consumato una bottiglietta d’acqua dipendente di un supermercato fa ricorso | L’avevo pagata

Un dipendente di un supermercato di Taranto, dopo più di dieci anni di lavoro, è stato licenziato con l’accusa di aver consumato una bottiglietta d’acqua da mezzo litro senza autorizzazione e senza averla pagata. Il dipendente ha fatto ricorso, sostenendo di averla pagata. La vicenda riguarda il licenziamento avvenuto a seguito di questa presunta infrazione.

Dopo oltre dieci anni di servizio in un supermercato di Taranto, un dipendente è stato licenziato con l’accusa di aver consumato una bottiglietta d’acqua da mezzo litro prelevata dagli scaffali senza autorizzazione né pagamento. Il provvedimento, notificato lo scorso 12 marzo, riporta il Corriere della Sera, è ora oggetto di una contestazione legale. L’uomo, assistito dall’avvocato Fabrizio Del Vecchio, ha avviato le procedure per presentare ricorso al giudice del lavoro. Secondo quanto indicato nella lettera disciplinare, l’episodio della bottiglietta non sarebbe stato isolato. L’azienda contesta al lavoratore anche altri comportamenti, tra... 🔗 Leggi su Open.online

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