Esplosione di via Nizza l’amministratore che non ha pagato l’assicurazione incolpa i residenti | Erano morosi passivo di 23mila euro

Un’esplosione si è verificata in un edificio di via Nizza, causando danni e preoccupazioni tra i residenti. L’amministratore del condominio ha dichiarato che l’assicurazione non è stata pagata a causa di un debito di 23 mila euro accumulato dal condominio. Secondo quanto riferito, i residenti erano morosi e di conseguenza non si potevano coprire le spese per l’assicurazione, né per le utenze di corrente e acqua.

“Il condominio aveva un passivo da 23mila euro, non si può pagare l’assicurazione se non ci sono abbastanza soldi neppure per corrente e acqua”. Vincenzo Ruvolo ha detto questo oggi, 9 aprile, al tribunale di Torino, sentito come testimone al processo a Giovanni Zippo per l’esplosione di via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Estorsione ai danni di un imprenditore della nautica: ha pagato 250mila euro in 3 anniPesaro, 22 febbraio 2026 – Per tre anni avrebbero chiesto e ottenuto fino a 250mila euro da un imprenditore pesarese della nautica. Assurdo, trasferte del Napoli vietate anche ai non residenti in Campania (gli interisti non residenti erano a Sassuolo dopo Audero)POSTA NAPOLISTA - Paghiamo per uno scontro in autogrill di cui peraltro non ci sono foto né immagini. Temi più discussi: Processo per l'esplosione in via Nizza e la morte di Jacopo Peretti, parla l'inquilina dell'alloggio: XXX; Esplosione di via Nizza, Madalina in aula: Zippo voleva una relazione con me, ma io lo rifiutavo; Esplosione di via Nizza, in aula la donna di Zippo: Frequentavo lui e un altro uomo; Processo per lo scoppio di via Nizza, in aula la testimonianza dell'ex compagna di Zippo. Processo per lo scoppio in via Nizza, ecco il video che Zippo guardò prima della tragediaRicostruita la travagliata relazione tra l’imputato e l’ex amante: «Era diventato oppressivo, lo allontanavo e lui continuava ad avvicinarsi» ... lastampa.it Esplosione di via Nizza, in aula la donna di Zippo: Frequentavo lui e un altro uomo«Gli chiedevo dei soldi, sì. Ma poi glieli restituivo». È una frase semplice, quasi neutra. Ma in aula, davanti alla Corte d’assise di Torino, pesa come un macigno. Perché a pronunciarla è Madalina A. giornalelavoce.it Pizza di scarole procidana con cottura in padella. Esplosione di gusto e profumo. La ricetta nel primo commento - facebook.com facebook