Via le vecchie lampade Anthea in azione | nuova illuminazione per i sottopassi della città

È stato completato l'intervento di sostituzione delle vecchie lampade nei sottopassi del centro-sud di Rimini. L’azienda incaricata ha installato nuovi impianti di illuminazione per rendere più visibili e sicuri i percorsi pedonali e ciclabili. L’intervento mira a migliorare la funzionalità degli spazi di attraversamento, garantendo una maggiore sicurezza per gli utenti. La riqualificazione riguarda le aree di attraversamento e i percorsi di collegamento tra le diverse zone della città.

Più visibilità, più sicurezza e spazi di attraversamento più funzionali. Si è concluso il piano di riqualificazione illuminotecnica realizzato da Anthea nei sottopassi della zona centro-sud di Rimini, un intervento mirato a migliorare la qualità e la sicurezza dei percorsi pedonali, ciclabili e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un sistema di telecontrollo per semafori, illuminazione e sottopassiLa Città metropolitana di Venezia ha realizzato un sistema di telecontrollo che gestisce gli impianti semaforici, l’illuminazione pubblica e i...

Nuovo passo dei lavori della nuova rotatoria della tangenziale: installata l'illuminazioneNella giornata di venerdì sono stati completati i lavori di installazione dell'illuminazione pubblica sulla rotatoria della tangenziale di...

Temi più discussi: Nuova illuminazione per il Teatro Antico di Taormina: via ai lavori da settembre. Bennardo: Più sicurezza e fruizione serale; Modern Market a San Paolo District | 15-17 maggio 2026; Meta, partiti i lavori per la nuova illuminazione a LED in via Caracciolo e piazza Casale; LUCIdaFOLLIA illuminano il Borgo d’Autore 2026.

Via le vecchie lampade, ecco l’illuminazione a led: partita la sostituzione dei punti luce al campo sportivo FileniCINGOLI - Proseguono da parte dell’amministrazione comunale gli interventi finalizzati al risparmio energetico che sta un po’ interessando l’illuminazione pubblica di piazze, strade, viali e strutture ... corriereadriatico.it

Vecchie lampade addio, ecco i Led Con le nuove luci si tagliano i costiSostenibilità economica e ambientale. Con questo obiettivo è stato approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti per l’anno 2023. lanazione.it