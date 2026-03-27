Nuovo passo dei lavori della nuova rotatoria della tangenziale | installata l' illuminazione

Nella giornata di venerdì sono stati completati i lavori di installazione dell'illuminazione pubblica sulla rotatoria della tangenziale di Forlimpopoli. La fase ha riguardato l'installazione e il collaudo dei punti luce, con l'obiettivo di migliorare la visibilità e la sicurezza dell’incrocio. I lavori si inseriscono nel programma di interventi per l’adeguamento delle infrastrutture stradali nella zona.

L’intervento ha previsto la rimozione della precedente torre faro e l'installazione di nuovi pali illuminanti dotati di tecnologia led di ultima generazione Sono stati completati nella giornata di venerdì i lavori per l'installazione dell'illuminazione pubblica sulla rotatoria della tangenziale di Forlimpopoli. Si tratta di un'opera importante che rientra nell'ambito del cantiere per la realizzazione del Lotto 1 della nuova strada di collegamento Forlì–Cesena, infrastruttura strategica per migliorare e rendere più sicura la viabilità del territorio. La nuova illuminazione è stata realizzata in corrispondenza dell’immissione della nuova arteria stradale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Nuovo passo dei lavori della nuova rotatoria della tangenziale: installata l'illuminazione Articoli correlati Un incrocio critico cambia volto: partiti i lavori della nuova rotatoriaSono partiti i lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra viale dell’Ecologia e viale Gradara. Cava, tutto pronto per i lavori di realizzazione della nuova rotatoria: intervento da 400mila euroLa nuova opera rientra in un accordo di programma con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno (ASI), finalizzato con la... Una raccolta di contenuti su Nuovo passo Temi più discussi: Inclusione scolastica: un nuovo modello di sistema per gli alunni con disabilità; Oltre 1,1 milioni di euro per la scuola Collodi di Porto Sant’Elpidio -; Informatizzazione e digitalizzazione della Sala Consiliare, strumenti per migliorare la democrazia partecipativa; Efficientamento energetico della Biblioteca San Giorgio: approvato il progetto esecutivo da 1,36 milioni di euro. Nuovo stadio San Siro, avviato l’iter per iniziare i lavori: ecco qual è la data previstaNuovo stadio San Siro, avviato l’iter per iniziare i lavori dal Comune di Milano: ecco qual è la data prevista per la prima fase del progetto A Milano prende ufficialmente il via l’iter amministrativo ... milannews24.com Cantù, nuovo distaccamento dei vigili del fuoco: entro fine anno la progettazione, lavori nel 2027Passo in avanti per il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Cantù. E' stata aggiudicata la gara per la progettazione di fattibilità ... espansionetv.it : Dopo le dimissioni dall’istituto Neuromed e il ritorno a casa, Antonia Ocone ha compiuto un nuovo e significativo passo nel suo percorso di ripre - facebook.com facebook